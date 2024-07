Gissella Gallardo reveló que borró especial tatuaje del pasado

La periodista Gissella Gallardo relató que se sometió a un procedimiento para eliminar un tatuaje que tiene hace años.

"Uno se hace un tatuaje esperando tenerlo para toda la vida, pero en algún momento te cansa. No te gusta", comentó a FMDOS con respecto a la marca en su abdomen que se hizo hace 10 años.

El tatuaje en cuestión se trataba de la palabra "Mauricio", el nombre de su exmarido, el exseleccionado de La Roja con quien estuvo casado por más de 20 años y tienen tres hijos en común; Mauricio, Matilda y Agustina.

"No costó mucho que saliera"

"Ese tatuaje era el nombre de Mauricio y creo que lo tenía hace como 10 años. Como era negro solamente, no costó mucho que saliera. Cuando son de colores es más complicado... Por suerte a mí fueron solamente tres sesiones", explicó.

Para lograr borrar el tatuaje, Gallardo explicó que empezó con sesiones desde el año pasado, y que la primera fue "súper dolorosa" pero "aguantable"

"Cuando llegué a hacerme la cuarta y última sesión me dijeron y quedamos de acuerdo que en el fondo no valía la pena, porque no quedaba tinta en mi cuerpo", señaló.

No es lo que parece

Gallardo aclaró que el motivo, a diferencia de lo que las personas puedan pensar, no es porque quiere olvidar el nombre de su exmarido. Más, bien, según comentó, se debe a un tema más práctico.

"Pensé en hacerme algo encima para taparlo, pero después dije no. Porque igual yo lo tengo en la zona de la guatita, en la cadera y me gusta, en el verano ando siempre con cosas cortas y como que no se me veía bien".

"De ahí el motivo para sacármelo, porque todo el mundo dice: 'No, querías borrar el nombre de tu exmarido' y no. Ese es el nombre de mi hijo también, entonces no tiene nada que ver", explicó.

En ese sentido, Gallardo reflexionó "no se borran las historias borrándose un tatuaje, sino que era un tema que ya no me gustaba y nada, feliz con el trabajo", manifestó.