Gonzalo Cáceres recordó accidentes que llevaron a la amputación de sus dedos: "Son accesorios"

El estilista Gonzalo Cáceres abordó a las complicaciones de salud que ha enfrentado estos últimos años.

En la última emisión de "Podemos Hablar", el fashionista -que sufre de diabetes- recordó los episodios que lo llevaron a la amputación de todos los dedos de sus pies, dejándolo con complicaciones para desplazarse.

"Hace 10 años atrás me asalta una persona en la calle. Yo estaba de chala porque era verano y el gallo por yo no soltarle mi bolso me arrastra en un parque, en una plaza, y al arrastrarme en el dedo chico me pega un estafilococo dorado", relató en el espacio de Chilevisión.

Asimismo, el ex "Morandé con Compañía" se refirió al accidente doméstico que tuvo en septiembre de 2023, cuando terminó hospitalizado por varias semanas en el Hospital San José.

"Me voy a preparar una taza de manzanilla, se me da vuelta y me quema el pie con agua hirviendo. Y ahí me acuerdo que me iban a amputar la pierna", rememoró el esteticista.

Finalmente, Cáceres explicó los motivos médicos por los que perdió todos sus dedos. "Yo no tengo ningún dedo, porque cuando tú cortas dos, el tercero se puede echar a perder, el cuarto, el quinto, entonces pasaría en el hospital... Lo que hay que salvar son las plantas, los dedos son accesorios", cerró.