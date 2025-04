Gonzalo Valenzuela recordó la vez que Chino Ríos le "ofreció combos"

El actor Gonzalo Valenzuela reveló una particular propuesta que recibió hace unos años de parte de Marcelo "Chino" Ríos.

En el canal de YouTube Porcel TV, el intérprete habló de su pasión por el boxeo- deporte para el que incluso abrió un club en 2016-, recordando que el extenista le ofreció pelear sobre el ring.

"Una vez el Chino me llamó, lo conozco porque pololeó con mi hermana cuando era pendejo y una vez le pegué, sí, hace muchos años", partió contando.

En este contexto, el protagonista de "Papá a la deriva" detalló la conversación que tuvieron: "Me dijo: 'Mira, me dijeron que eras bueno para los combos ¿Por qué no hacemos una pelea? Llenamos un estadio, primero nos hacemos mierda por redes sociales'", relató.

"Ahí le mandé un mensaje y le dije 'mira Chino, yo feliz, pero ¿Tú pelearías solo conmigo? Mides 1.70", añadió.

Ante esta respuesta, el exdeportista reaccionó molesto: "Se picó de una manera... me dijo que entrenaba todos los días, 'voy a contratar a Tyson', pero finalmente no se dio", contó, para finalizar haciendo un gesto que señala que Ríos habría "arrugado".