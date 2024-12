Hermano de Millaray Viera revela quiebre familiar con la animadora: "Decidió romper el vínculo"

Nahuel Viera, hermano de Millaray Viera, reveló que la comunicadora está totalmente alejada de su familia.

Durante la última emisión del programa web "Oh! Diosas", la periodista Cecilia Gutiérrez compartió un posteo donde el hijo de Gervasio y Mónica Aguirre se sinceró sobre su relación actual con la actriz, a raíz del reciente lanzamiento musical de esta con Gonzalo Yáñez.

"Queridos amigos y seguidores, les agradezco todos los videos que me envían de mi hermana Millaray cantando, pero les voy a pedir que dejen de hacerlo, por favor", se lee en la publicación.

Bajo esta línea, añadió que "mi hermana decidió romper vínculo con nuestra familia (hermanes y madre, al menos). No tenemos relación con ella y aunque me encantaría felicitarla por lanzar música por fin, no va a poder ocurrir".

"Nuestros relatos no coinciden, así que ni se moleste en preguntar, gracias", cerró Viera.

Si bien, Gutiérrez señaló que intentaron comunicarse con la madre de Viera para hablar al respecto, no obtuvieron respuesta.