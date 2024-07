Hijo actor de Pollo Valdivia y Claudia Conserva firmó con agente de Hollywood

Renato Conserva, hijo de Juan Carlos "Pollo" Valdivia y Claudia Conserva, ha revelado que firmó con un agente de Hollywood para seguir con su carrera actoral.

En conversación con LUN, el joven relató su travesía luego de llamar la atención de Pierre Patrick, representante de reconocidos artistas como Doris Day.

"Lo que hago es que en la página IMDb pago la membresía y busco los mail de los agentes, de los manager y sin conocerlos les escribo (...) Hay que hacerlo así y milagrosamente se dio con Pierre. Yo sigo en shock", contó.

Bajo esta línea, el intérprete afirmó que gastó todos sus ahorros en un vuelo de última hora a Los Ángeles, California, ya que Patrick pidió programar una reunión con solo tres días de antelación.

"Salió todo extraordinario y se logró tener el acuerdo, la firma (...) Hace dos semanas yo no tenía nada y ojo, aún no tengo ningún proyecto, pero tener agente ya es un avance para llegar a alguno", declaró Conserva, añadiendo que "la pasión pasa por sobre lo económico".

Asimismo, el hijo mayor de la pareja señaló que, pese a que sus padres son conocidos en televisión, no ha logrado conseguir un trabajo en territorio nacional.

"Te dicen 'tienes los pitutos' y no poh. Voy al casting con las mismas oportunidades que otro actor y nunca quedé, no he hecho nada en Chile", confesó.