Tópicos: Magazine | Personajes

Ignacia Baeza evalúa demanda contra terapeuta abusador: recibió testimonios de 11 mujeres

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Durante su podcast, la actriz reveló un episodio de abuso sexual.

La actriz Ignacia Baeza está evaluando una demanda contra un iriólogo que abusó de ella hace unos años.

Fue hace unos días que la intérprete reveló en el podcast "Elige a tu vieja", que comparte con Mariana Derderián, que sufrió una agresión sexual durante una consulta con el supuesto terapeuta.

Ahora bien, mediante un comunicado, la productora del podcast reveló que han recibido más de una decena de nuevos testimonios contra el sujeto, por lo que están evaluando tomar acciones legales. 

"Hacemos este comunicado para contarles que lo que partió como una historia dolorosa, ya pasó y fue enterrada para nosotras, se volvió una causa que nos ha conmovido luego de recibir más de 11 testimonios de distintas mujeres que nombran al mismo hombre y que concuerdan en un modo de proceder y abusar", indicaron. 

Asimismo, recalcaron que "si aún no damos el nombre de la persona sindicada como responsable es porque nos asesoraremos legalmente para proceder no solo por Ignacia, sino también por las víctimas que se han puesto en contacto con nosotras".

