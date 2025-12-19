Ignacia Baeza reveló duro episodio de abuso sexual durante supuesta terapia

La actriz Ignacia Baeza se sinceró sobre un episodio de abuso sexual que vivió hace unos años, cuando visitó a un iriólogo (práctica de medicina alternativa que examina características del iris del ojo para diagnosticar condiciones de salud).

"Yo estaba tratando de tener hijos, me hice un tratamiento de fertilidad, y era un momento sensible para mí. Me dieron este dato de un iriólogo, que quedaba cerca de Fantasilandia, y yo voy donde este iriólogo", partió contando en el podcast "Elige a tu vieja", espacio que comparte con Mariana Derderián.

Tras ingresar al lugar, la artista comenzó a sospechar, aunque decidió continuar con la consulta. "Entré y me pareció rara esta consulta, todo un poco chanta y te saca una foto al ojo. Y ese ojo lo pone como en una pantalla gigante y se ve".

"Te empieza a decir así como 'tu corazón, tenís tendencia'... te empieza a decir las enfermedades que podís tener y yo le dije 'bueno, yo vengo porque no me puedo embarazar' y me dice 'no, los hijos están arriba, pero hay que bajarlos, tú tienes un tema con tu chakra sexual'. Y me dijo que tenía que entrar a trabajar este chakra", relató.

Posteriormente, el supuesto terapeuta le pidió recostarse en una camilla, "me hizo sacarme la ropa y me toqueteó. Yo estaba tan sensible que dije 'bueno, si tengo que pasar por esto, lo hago, nomás'. Y cuando salí de ahí, salí muy afectada y dije 'cresta, qué hice'".

"Me acuerdo que llamé a mi pareja de ese momento y me dijo 'esto es un abuso, Ignacia, tú estás loca de la cabeza', y después supe de otras mujeres a las que le había pasado", confesó.