Ignacia Baeza reveló duro episodio de abuso sexual durante supuesta terapia
La actriz confesó que todo sucedió mientras intentaba convertirse en madre.
La actriz Ignacia Baeza se sinceró sobre un episodio de abuso sexual que vivió hace unos años, cuando visitó a un iriólogo (práctica de medicina alternativa que examina características del iris del ojo para diagnosticar condiciones de salud).
"Yo estaba tratando de tener hijos, me hice un tratamiento de fertilidad, y era un momento sensible para mí. Me dieron este dato de un iriólogo, que quedaba cerca de Fantasilandia, y yo voy donde este iriólogo", partió contando en el podcast "Elige a tu vieja", espacio que comparte con Mariana Derderián.
Tras ingresar al lugar, la artista comenzó a sospechar, aunque decidió continuar con la consulta. "Entré y me pareció rara esta consulta, todo un poco chanta y te saca una foto al ojo. Y ese ojo lo pone como en una pantalla gigante y se ve".
"Te empieza a decir así como 'tu corazón, tenís tendencia'... te empieza a decir las enfermedades que podís tener y yo le dije 'bueno, yo vengo porque no me puedo embarazar' y me dice 'no, los hijos están arriba, pero hay que bajarlos, tú tienes un tema con tu chakra sexual'. Y me dijo que tenía que entrar a trabajar este chakra", relató.
Posteriormente, el supuesto terapeuta le pidió recostarse en una camilla, "me hizo sacarme la ropa y me toqueteó. Yo estaba tan sensible que dije 'bueno, si tengo que pasar por esto, lo hago, nomás'. Y cuando salí de ahí, salí muy afectada y dije 'cresta, qué hice'".
"Me acuerdo que llamé a mi pareja de ese momento y me dijo 'esto es un abuso, Ignacia, tú estás loca de la cabeza', y después supe de otras mujeres a las que le había pasado", confesó.