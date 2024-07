Ignacio Román admitió sentirse "desplazado" por Zabaleta y Pancho Saavedra

Ignacio Román se sinceró sobre su relación con Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra, admitiendo sentirse "desplazado" por sus colegas.

En conversación con el podcast Maxstage, el exparticipante de MasterChef fue consultado por su relación actual con el actor y el animador, con quienes protagoniza una serie de campañas publicitarias para una cadena de supermercados.

"Yo siento una sensación de alejamiento de los chiquillos, por un tema de sus viajes y sus programas. Con el supermercado seguimos juntos, pero yo direccioné mi imagen a lo mío, a la cocina, porque sentí que me estaba estigmatizando mucho como el rostro publicitario", admitió.

Bajo esta línea, y ante la ausencia del cocinero en el programa "Socios de la Parrilla", el anfitrión del espacio consultó a Román: "¿Te sentiste desplazado en algún momento?".

"Obvio que sí, no puedo negarlo. No puedo tapar el sol con un dedo, porque hubo varias instancias en las que pudieron haber hecho una pequeña invitación, porque somos tres colegas, y una invitación por último a salir corriendo por el programa po hueón (sic)", confesó.

No obstante, el reconocido rostro dijo no guardar rencor a sus compañeros. "No me he hecho problema por eso, continúo con lo mio. Hay amigos de la vida, del destino y otros que pasan solamente. La tele es tele", cerró.