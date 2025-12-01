Inna Moll negó supuesto antiguo romance con Raimundo Cerda

Hace unos días, comenzaron a circular rumores sobre una pasada relación entre Inna Moll y Raimundo Cerda.

En concreto, José Manuel "Cuco" Cerda, hermano del chico reality, afirmó que el ex "Fiebre de Baile" había tenido un breve romance con la reina de belleza.

"Aprovecho de decirle a la Inna que la felicito, la conozco hace un par de años", dijo el pololo de Daniela Aránguiz mientras comentaban en "Noche de Suerte" el paso de la influencer por Miss Universo 2025.

Ante estos dichos, Claudia Schmidt le dijo directamente: "¿Por qué no nos contás al tiro que era tu cuñada?". Acto seguido, el programa de TV+ mostró una vieja fotografía de Cerda junto a Moll.

"No puedo echar al agua a mi hermano de esa manera", respondió, para luego lanzar una broma en alusión al pololeo de su hermano con Emilia Dides, antecesora de Inna en el certamen. "Si tú quieres ser la próxima Miss Chile, ya sabes con quién tienes que conversar", concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TVMAS (@tvmas.tv)

Inna Moll negó conocer a los Cerda

Tras estas especulaciones, Inna Moll fue abordada por la prensa en su arribo a Chile después del concurso.

"Quiero desmentir o confirmar otro rumor. Según Cuco Cerda... Él dijo que estuviste con su hermano, Rai. ¿Es cierto eso?", consultó el periodista Francisco Ruiz de Gamboa.

Sorprendida, la modelo respondió: "¡¿Con el hermano de quién?! (...) No, está equivocado. No sé quién es él ni la otra persona. Me acordaría", dijo tajante.