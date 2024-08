J Balvin debutará en el cine e interpretará a un agente de la Interpol

El cantante de reggaetón colombiano J Balvin incursionará en el cine y lo hará de la mano de la productora canadiense Wango Films, para ser parte del proyecto "Little Lorraine".

Acompañado de sus co-protagonistas Stephen Amell y Sean Astin, Balvin encarnará a un agente de la Interpol que investiga una red colombiana de importación de drogas, sospechosa de entrar en América a través de Cabo Bretón.

Dirigida por por el cineasta nominado al Grammy Andy Hines, la producción basada a finales de los años ochenta "describe la transformación de un remoto pueblo minero y pesquero en el centro de una importante operación de contrabando de cocaína", según detalló la sinopsis publicada por el sitio Variety.

La semana pasada, el artista latino, quien lanzó recientemente su nuevo álbum "Rayo", pormenorizó al mismo medio sus impresiones en relación a este nuevo camino en el séptimo arte.

"He empezado a actuar -actuar de verdad, no sólo cameos- y acabo de terminar el rodaje de una película en la que participo y que se estrenará el año que viene", comentó. "Me encanta esa faceta mía", añadió Balvin.