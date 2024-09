Jamie Foxx tendrá un especial de stand-up para Netflix

El cantante y actor estadounidense Jamie Foxx finalmente relatará los detalles de su hospitalización en una nueva gira donde brindará un show de comedia, que llevará por título "What had happened was" (Lo que pasó fue).

En abril de 2023, el ganador del Oscar y un Grammy debió ser ingresado a servicios de urgencia en Altanta, etapa por la que debió luchar por su vida, historia que también será llevada a Netflix mediante las grabaciones de los espectáculos.

A inicios de este año, cuando Foxx era homenajeado por la Asociación de Críticos de Cine Afromericano el intérprete manifestó que tenía intención de romper el silencio con respecto a lo ocurrido, pero que planeaba hacerlo de "una manera divertida", indicó.

Durante sus espectáculos, Jamie Foxx ahondará en los detalles de su salud, así como los rumores ligados al preocupante percance médico, del que aún no se ha revelado la causa.

El julio de este año el actor entregó los primeros pormenores de la situación. "Fui al infierno y volví. Y mi camino hacia la recuperación también tuvo algunos baches. Pero he vuelto y puedo trabajar. Así que quiero dar las gracias a la gente que me deja trabajar. Sólo quiero decir que quiero a todo el mundo y que me encanta todo el amor que he recibido", publicó en redes sociales.