JC Rodríguez desclasificó "traición" que sufrió por parte de un animador en Canal 13

El animador Julio César Rodríguez desclasificó un desconocido episodio de su paso por el extinto matinal "Bienvenidos" de Canal 13.

El hoy rostro de Chilevisión estuvo en el programa entre 2011 y 2013 como panelista. Allí tuvo la oportunidad de trabajar junto a Tonka Tomicic y Martín Cárcamo, los animadores del espacio en aquel entonces.

Aludiendo a aquella época, recientemente Rodríguez confesó en su canal de Youtube "Yuly" que "a mí me traicionó un animador de televisión". Sin entregar nombres, JC complementó que "me traicionó cuando yo estaba en un trabajo y siempre me decía que no, tú eres muy bueno, y a la hora de los qué hubo... Yo nunca he contado esto, esto si que es inédito".

¿Quién es el animador?

Las primeras especulaciones apuntaron obviamente al conductor de "Bienvenidos" de aquella época, rol que poseía Martín Cárcamo. Dicho rumor fue confirmado por Jacqueline Cepeda, productora histórica de Canal 13 en una entrevista con ViaX.

De hecho Cepeda criticó a Rodríguez por ventilar esta infidencia tantos años después. "¿Por qué esperar tantos años para manifestar una situación así? ¿Para qué? Si él (JC) está súper bien, está en la primera línea, le está yendo regio, creo que no necesita estas malas ondas. Porque al final todo esto genera una energía negativa de las personas que quieren a Martín", indicó la productora.

"Hoy día estos comentarios, más que apoyarte, te juegan en contra. Tú eres un líder, estás en otra. Ya no necesitas estas chimuchinas que caen finalmente en la farándula para seguir creciendo. Y ya pasó tanto tiempo", le recomendó a Rodríguez.