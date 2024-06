Jennifer Aniston se emocionó hasta las lágrimas al recordar a Matthew Perry

La actriz estadounidense Jennifer Aniston no pudo contener su emoción al recordar el tiempo que se estrenó la serie Friends, tres décadas atrás.

En conversación con el medio Variety en la sección Actors On Actors, Aniston se puso nostálgica cuando le preguntaron su opinión sobre la popular sitcom de culto, ahora que se cumplen 30 años del estreno de su primer capítulo.

La intérprete de "Una esposa de mentira" y "Marley y yo" no pudo evitar recordar a su querido compañero de reparto Matthew Perry, fallecido en octubre de 2023 y quien interpretó al entrañable Chandler Bing en la serie.

Durante la entrevista, a Jennifer Aniston le preguntaron cómo es ver Friends en la actualidad, ahora que además se cumplen 20 años de la emisión del último episodio.

"Dios, no me hagas llorar", dijo la actriz visiblemente emocionada. "Lo siento, acabo de empezar a pensar en...", complementó antes de soltar una broma al decir que este año ella también cumple 30 años.

En ese sentido, Aniston confesó "es una locura, 30 años. Es tan extraño incluso pensar que (Friends) tiene 30 años porque recuerdo el día en que se iba a estrenar en la NBC", comenzó.

