Joaquín Méndez y su pareja anuncian que serán padres: "Ahora somos seis"
El animador y Amanda Martínez, su pareja, compartieron un emotivo posteo con la noticia.
El animador y Amanda Martínez, su pareja, compartieron un emotivo posteo con la noticia.
El animador Joaquín Méndez reveló en redes sociales que se convertirá en padre por primera vez con su pareja, la odontóloga y especialista en estética facial Amanda Martínez.
A través de su cuenta de Instagram, el trasandino compartió un vídeo donde aparecen llevando unos gorros con el escrito "mamá" y "papá". Posteriormente, la pareja se abrazó y exhibió la foto de una ecografía.
"¡Nuevo camino! Ahora somos seis. ¡Qué nervios!", escribió en la descripción, en referencia a sus tres perros.
"Necesitamos ayuda con los nombres, ¿cómo le ponemos? Yo quiero Thor o Cleopatra", añadió el conductor de "La Hora de Jugar" a modo de broma.
El posteo se llenó de felicitaciones y muestras de cariño hacia Méndez y Martínez, incluyendo a figuras como Tita Ureta, María José Quintanilla, Diana Bolocco, Chiqui Aguayo, Rodrigo Gallina, entre otros.
Ver esta publicación en Instagram