Joaquín Méndez y su pareja anuncian que serán padres: "Ahora somos seis"

El animador Joaquín Méndez reveló en redes sociales que se convertirá en padre por primera vez con su pareja, la odontóloga y especialista en estética facial Amanda Martínez.

A través de su cuenta de Instagram, el trasandino compartió un vídeo donde aparecen llevando unos gorros con el escrito "mamá" y "papá". Posteriormente, la pareja se abrazó y exhibió la foto de una ecografía.

"¡Nuevo camino! Ahora somos seis. ¡Qué nervios!", escribió en la descripción, en referencia a sus tres perros.

"Necesitamos ayuda con los nombres, ¿cómo le ponemos? Yo quiero Thor o Cleopatra", añadió el conductor de "La Hora de Jugar" a modo de broma.

El posteo se llenó de felicitaciones y muestras de cariño hacia Méndez y Martínez, incluyendo a figuras como Tita Ureta, María José Quintanilla, Diana Bolocco, Chiqui Aguayo, Rodrigo Gallina, entre otros.