Juan Pedro Verdier sufrió problema médico: convulsionó en su baño

El conductor de TV Juan Pedro Verdier reveló que sufrió un desmayo mientras se duchaba y tuvo convulsiones, por lo que ahora deberá someterse a exámenes.

Verdier contó que el domingo pasado había hecho ejercicios y luego se fue a la ducha. "Hice una torsión y como que sentí un líquido pasar de mi nuca al cerebro, y después caí al piso", contó a LUN el esposo de Karen Bejarano.

Además, afirmó que tuvo convulsiones y que "se me prendía y se me apagaba la tele. Me desmayé por completo. Recuerdo que sentía que me caía el agua de la ducha, pero estaba todo oscuro. No reconocí el baño de mi casa".

Verdier relató que fue recobrando el sentido y siguió con su vida normal. "Me levanté de mis convulsiones, me vestí y me fui a hacer las cosas que tengo que hacer todos los días. Pero no debí haber hecho eso, debí haber ido a urgencias y haber cuidado mi salud primero", contó.

En los días siguiente fue a un neurólogo y afirmó que se deberá someter a exámenes.