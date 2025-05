Justicia absuelve a Gonzalo Valenzuela tras denuncia de abuso sexual

Este martes, la Corte de Apelaciones de Santiago absolvió a Gonzalo Valenzuela de los cargos por abuso sexual en su contra, presentados en 2024 por la periodista Karla Rocha.

Según el relato, difundido por La Tercera, los hechos habrían tenido lugar el 27 de marzo de 2023 durante una fiesta en la comuna de Vitacura y, en el lugar, el actor "sin conocer siquiera a mi representada, le muestra desde su celular la definición de 'fisting', que sería como un acto sexual".

Posteriormente, la denuncia -hecha un año más tarde- afirmaba que Valenzuela había abordado sorpresivamente a la comunicadora en el estacionamiento, realizando un acto de connotación sexual.

Sin embargo, el fallo judicial, indicó que "no existe antecedente alguno que tras haber salido del inmueble en que se encontraba un grupo de personas reunidas y en que intentaba ingresar a su vehículo, estacionado en la vía pública, sitúe en ese instante, en ese sitio, a la querellante en compañía del querellado quien, de contrario, conforme a todas las declaraciones de las personas que se encontraban en el lugar, permaneció al retirarse ella, al interior del domicilio, jugando naipes".

Querellante reafirma agresión sexual

Tras conocerse la decisión del tribunal, la periodista compartió un vídeo en su cuenta de Instagram -que luego borró-, donde reafirmó la denuncia contra Valenzuela.

"La fiscalía encontró que no habían pruebas suficientes, era súper difícil que hubiesen pruebas (...) Yo igual me la jugué, porque él me tocó la vagina, lo hizo en la calle, lamentablemente en ese lugar no había cámaras", aseguró.

En este contexto, Rocha lamentó la resolución de la justicia, afirmando que esta "no fue justa conmigo".

"Me da lo mismo que me denuncie por injurias, que me cobre lo que me cobre, me da lo mismo, porque yo voy a volver a decir lo mismo. Yo dije la verdad: el tipo me tocó. Siento mucha rabia, siento pena, siento una sensación de injusticia tremenda", cerró.