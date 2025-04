Karla Melo reveló esperanzadora noticia sobre su cáncer: "El tumor desapareció"

Una esperanzadora noticia entregó Karla Melo, quien se encuentra en tratamiento contra el cáncer de mama desde inicios del año.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una actualización sobre su salud, informando que tras dos quimioterapias y tratamientos de medicina integrativa, el tumor parece haber desaparecido.

"El tumor desapareció. Sí, así como lo oíste. Ya no está en mi cuerpo", reveló en un vídeo, explicando que los últimos exámenes que se realizó mostraron que "ya no es visible el nódulo neoplásico".

"Yo no lo sentía. No sé si son todas las terapias que estoy haciendo. No sé si es la acupuntura, la alimentación, la biodescodificación, la quimioterapia (...) pero ya no está. Se fue. No está en mi cuerpo", añadió.

Pese a las buenas noticias, Melo indicó que "no significa que esto terminó. Tengo que completar todos mis tratamientos, pero me estoy sanando".

"Me estoy sanando. Y si yo puedo, tú también puedes (...) Necesito que sepan que se pueden sanar, que vivan sus procesos sin estrés, con amor, como debe ser. Porque cáncer no significa muerte", sentenció la intérprete.