Karol Lucero espera su "redención televisiva": "Volvería a un matinal"

El exanimador Karol Lucero habló de sus deseos de volver a la televisión, industria que abandonó tras la serie de comentarios negativos que recibió durante el estallido social de 2019.

Lucero fue uno de los invitados del más reciente episodio de "PH" en Chilevisión. Allí tuvo la oportunidad de hablar de las "funas" que recibió y de cómo lo afectaron personalmente: "Quizás me afectó el ego por no haber estado en un momento comunicacional o laboral muy importante", señaló.

Pese a las dificultades el comunicador asegura que todo eso ya está en el pasado e indicó que "yo partí de cero en mi vida y no tengo problemas en volver a comenzar".

Quiere volver a la TV

En los últimos años Karol Lucero ha retomado las comunicaciones a través de diversos proyectos digitales, pero es la pantalla chica la que lo motiva. "Yo estoy esperando redención televisiva... hoy día es una meta y un objetivo", aseguró.

Ante la pregunta de si le gustaría volver a trabajar en un matinal como conductor -ya lo hizo en "Mucho Gusto" en Mega- o, quizás, como notero en la calle, Lucero dijo que "creo que aceptaría".

"Sería un tremendo desafío, por dos razones: una, porque en la calle nunca me ha pasado nada de lo que se ve en las redes sociales. Todo el mundo me saluda con mucho cariño o los recuerdos que tienen del matinal. Pero no sé si frente a una cámara ocurriría lo mismo, aparecerían estas personas que buscan hacerse meme. Así que me gustaría", reflexionó.