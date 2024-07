Keanu Reeves debuta como escritor con su primera novela "The Book of Elsewhere"

El actor y músico estadounidense, ahora convertido en escritor Keanu Reeves amplió sus horizontes creativos al crear primera novela, que se estrenó recientemente.

Titulada "The Book of Elsewhere" y co-escrita junto al novelista británico China Miéville, el texto basado en el cómic "BRZKRK" explora con profundidad temas como la vida y la muerte, con un personaje viejero en el tiempo de 80 mil años que desafía el último concepto.

Según Reeves, la idea surgió durante el rodaje de la película "John Wick: Capítulo 2" y aseguró que a menudo piensa en la mortalidad, y que durante el proceso de escritura surgieron diversos cuestionamientos, según relató a New York Times.

"Me sorprendió lo que se revela a uno mismo en el acto creativo. Quizá el acto creativo sea una especie de hablar, ya sabes. Así que quizá tenga problemas con mi padre y con mi madre. Y quizá pienso en la muerte", comentó al medio.

El nuevo libro de Keanu Reeves: "The Book of Elsewhere" está disponible para adquirir a partir del martes 23 de julio.