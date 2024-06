Keanu Reeves se lució con su banda en el Primavera Sound Barcelona

El actor y artista Keanu Reeves finalmente se presentó este viernesjunto a su banda Dogstar para brindar su show pactado para la edición 2024 del Festival Primavera Sound de Barcelona.

Junto a sus colegas Robert Mailhouse, baterista y el guitarrista Bret Domrose, la tríada de músicos, que se agruparon a inicios de los 90, interpretaron canciones de su último disco, lanzado en 2023 y titulado "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees".

El celebrado momento de Keanu Reeves en Primavera Sound Barcelona

Pero un momento que fue destacado por los seguidores del intérprete de "Matrix" y de su música, ocurrió cuando los asistentes del Parc del Fòrum presenciaron el tema "Just Like Heaven" de The Cure.

El momento donde Reeves figura arriba del escenario demostrando sus habilidades en el instrumento fue inundado de comentarios postivos. "¿Cómo podría ser Keanu Reeves más perfecto?", "Cuando Keanu Reeves sonríe el mundo sonríe con él" y "Yo ya era fan, y ahora el tipo es bajista, ¡Es perfecto!", figuran entre los comentarios del registro.