Kel Calderón se prepara para pronto convertirse en abogada

En una nueva entrevista, la influencer y creadora de contenido Kel Calderón aseguró que se encuentra en las últimas etapas para convertirse en abogada.

Kel confirmó que después de entregar su tesis a inicios de 2024, ahora solo le falta jurar ante la Corte Suprema, según relató a LUN.

"Me falta solo jurar, es el último trámite y es en la (Corte) Suprema. Para mi papá es lo más importante y está chocho porque ya me dieron fecha, no te voy a decir cuando, pero falta muy poquito... es este mes", mencionó.

La hija de Raquel Argandoña y Hernán Calderón, quien comenzó a estudiar derecho en 2010, reveló que su progenitor, ligado también al ámbito jurídico, está muy entusiasmado con la próxima ceremonia.

"Mi papá me llama y me dice, '¿cómo vas a ir vestida? Porque quiero que vayamos combinados'", declaró Kel Calderón.