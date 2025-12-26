La cercanía entre Kate Winslet y Leonardo DiCaprio genera tensiones con Vittoria Ceretti

La relación entre Leonardo DiCaprio y la modelo Vittoria Ceretti estaría enfrentando tensiones debido a la influencia que Kate Winslet mantiene en la vida personal del actor, según reportó el medio estadounidense National Enquirer.

De acuerdo con una fuente citada por el medio, el conflicto no estaría vinculado a sospechas románticas. "Vittoria no está acusando a Kate y a Leo de tener algo. No se trata de eso", señaló. "Lo que le molesta es tener que compartirlo con otra mujer".

DiCaprio, de 51 años, y Winslet, de 50, mantienen una amistad estrecha desde el rodaje de "Titanic" (1997). Esa relación se ha prolongado durante décadas y, según Us Weekly, incluyó momentos personales relevantes, como la participación del actor en la boda de la actriz con Ned Rocknroll en 2012.

El malestar habría aumentado porque, según la fuente, DiCaprio suele aludir a la opinión de Winslet en conversaciones sobre su relación actual. La misma fuente indicó: "Vittoria respeta la amistad, pero cree que Kate se involucra demasiado y que Leo se lo permite".

"Cada vez que Kate lo llama o le escribe, él reacciona de inmediato, y cuando Vittoria lo menciona, terminan discutiendo", afirmó. Además, relató que "Vittoria siente que compite con una versión idealizada de Kate que Leo ha construido durante 25 años".

La situación habría escalado al punto de considerar una decisión drástica: "Ahora Vittoria está amenazando con darle un ultimátum", advierte la fuente. "No va a seguir siendo el plato de fondo frente a otra mujer, aunque esa mujer sea solo una amiga".