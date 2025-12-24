La exchica Disney Danielle Campbell sorprende con vacaciones en la Patagonia chilena

Sorpresa causó la actriz Danielle Campbell, conocida por la película "StarStruck" y la serie "The Originals", al revelar que se encuentra recorriendo la Patagonia chilena.

A través de Instagram, la intérprete compartió postales de sus vacaciones, donde se aprecian varios paisajes del sur de Chile.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer, y es que la artista se llenó de comentarios como: "Mi país, mi país"; "Espero que estés disfrutando de mi hermoso país"; "Somos el mejor país de Chile"; "Se parece a Chile dije sin leer la descripción"; entre otros.

¿Quién es Danielle Campbell?

Nacida en 1995, Danielle Campbell inció su carrera en 2006 como actriz invitada en la serie "Prision Break". Posteriormente, apareció en películas como "The Poker House,Prom" y "Madea's Witness Protection".

Sin embargo, la actriz es conocida por su papel de Jessica Olson en la película de Disney Channel "StarStruck: Mi novio es una superestrella", que protagonizó junto a Sterling Knight, y la serie "The Originals", spin off de "The Vampire Diaries", donde interpretó a Davina Claire.

Además, en 2015 acaparó las portadas de los tabloides al inciar una relación con Louis Tomlinson, integrante de la boyband británica One Direction.