La niñera "Fran Fine" volvió a salir con "Mr. Sheffield"

Hace 27 años se emitió el último capítulo de la serie "The Nanny", la popular comedia de situaciones que la cadena CBS emitió a inicios de los años '90 y que hizo mundialmente famosa a la actriz Fran Drescher.

La producción relataba la historia de "Fran Fine" (Drescher), una chica de origen popular que llegaba como niñera a la casa del acaudalado productor teatral "Maxwell Sheffield" (Charles Shaughnessy), un viudo que vivía con sus tres hijos y su mayordomo.

Y aunque la serie terminó hace mucho, la amistad entre los protagonistas se mantiene, y tal como en el pasado, se volvieron a reunir, esta vez Drescher y Shaughnessy, acompañados por productores ejecutivos de "The Nanny".

Así, fue la misma actriz la que compartió la cena con su colega, en la que también estaban presentes Robert Sternin, Prudence Fraser, Diane Wilk y Peter Marc Jacobson, cocreador de "The Nanny" y quien además fue su esposo entre 1978 y 1999.

"¡Realmente una gran noche!", comentó en Instagram, donde tiene 1,6 millones de seguidores.

