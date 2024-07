Lara Flynn Boyle, expareja de Jack Nicholson desmiente su retiro: "Nunca lo ha hecho"

Quien fue pareja durante siete años con el mítico actor Jack Nicholson, Lara Flynn Boyle, aseguró que a pesar de sus 87 años, aún no tiene fecha de jubilación.

En conversación con la revista People, exactriz de Twin Peaks rememoró los "años maravillosos" que compartió junto al ganador de tres Oscar, y manifestó que si bien se mantiene alejado de las cámaras desde hace años, continúa "haciendo magia".

Ambos actores matuvieron una intermitente relación desde 1999 y 2006, y según Flynn Boyle, 33 años menor, todavía siguen siendo amigos y en sus palabras, "en contacto" después de haber sido "gran parte de mi vida".

¿Qué dijo Lara Flynn Boyle sobre la jubilación de Jack Nicholson?

La última vez que el actor de "El Resplandor" y "Atrapado sin salida" apareció en una película, ocurrió en la comedia romántica de 2010 "¿Cómo sabes si es amor?" protagonizada por Reese Witherspoon, Owen Wilson y Paul Rudd.

Desde entonces, el entrañable veterano se ha mantenido al margen de las cámaras, aunque de acuerdo a Flynn Boyle, el actor no se ha jubilado.

"En el mundo de Jack, no hay jubilación. Nunca", dijo, a pesar de las creencias de que el actor se encuentra alejado definitivamente de Hollywood o producciones más pequeñas, y añadió al medio "nunca se ha retirado".

Esto lleva a especular que Jack Nicholson podría retornar a la actuación 14 años después de su última aparición, aunque aseguran que por el momento, el hombre prefiere una vida tranquila.

"Un amigo mío quería meterle en una película", dijo el autor del podcast "WTF" en conversación con el productor de Hollywood Lou Adler. "Y tuvo una conversación con él. Pero Jack dice: 'No quiero hacerlo'. Y dice: '¿Sabes lo que he hecho hoy? Me senté bajo un árbol y leí un libro'", le habría dicho Nicholson.

"Eso suena a Jack", rió Adler. "Hace lo que realmente quiere hacer. Quiere estar tranquilo. Quiere comer lo que quiere. Quiere vivir la vida que quiere", confirmó.