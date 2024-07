Luis Mateucci se pronunció sobre supuesta ecografía falsa de Daniela Aránguiz

El chico reality Luis Mateucci rompió el silencio y se refirió al rumor que vincula a su expareja, Daniela Aránguiz por supuestamente enviar a más personas la imagen de una ecografía falsa.

La primera mención del tema ocurrió en el reality "Ganar o servir" en medio de una conversación con la Guarén, donde el modelo argentino reveló que Aránguiz le "falló de una forma"

"Yo pensé que eran puras palabras, pero puso una foto de una ecografía falsa, eso no existió", aseveró Mateucci, en relación al presunto falso embarazo que habría puesto fin a su contacto con ella.

Por su parte, Daniela Aránguiz reaccionó a las palabras del también emprendedor. "Yo tuve dos hijos con el hombre más importante de mi vida y si tuviera otro no hubiera sido ni será con Luis Mateucci".

"La ecografía se la mandó a todo el mundo"

En una nueva declaración, Mateucci salió aclarar la situación y entregó detalles sobre el escándalo después de romper el silencio en el programa de Canal 13.

"La ecografía se la mandó a todo el mundo, no sólo a mí, sino que a Daniela Colett, a la amiga de Dani Colett, habló con Edu Vargas", soltó en un audio enviado y reproducido en el programa "Que te lo digo" de Zona Latina.

Agregó que "mostró una ecografía y decía que estaba de dos meses y que no fue a la final (de 'Tierra Brava') porque estaba embarazada, algo así le dijo a la amiga de Daniela, están los chats, están las cosas.

"Estoy muy decepcionado de ella. Yo estaba enamorado porque si no era amor, qué era. Yo también considero que ella estaba enamorada de mí. Yo soy un chico trabajador, no ando regalando nada, no va a andar conmigo por dinero ni fama, y yo tampoco", puntualizó Mateucci.

"Considero que los dos estábamos enamorados, y decir todo lo que está diciendo, creo que no me lo merezco. Terminar todo así... siempre dijimos que íbamos a ser amigos. Yo estoy muy dolido por su actuar, es ella la que se mandó la cag...", complementó.

Para cerrar, concluyó que con su supuesto actual Daniela Aráguiz "me traicionó, yo encuentro que puedo estar dolida por ciertas actitudes, ciertas cosas. Tampoco me creo el santo, no soy un santo. Si teníamos algo bueno era la comunicación, y siento que cruzó los límites", cerró.