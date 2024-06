Maly Jorquiera habló de su compleja enfermedad: "Es una discapacidad"

La comediante Maly Jorquiera habló de las complicaciones de salud que la han afectado en los últimos años y de las secuelas que enfrentará en el futuro.

En el más reciente episodio de "PH" en CHV, la humorista reveló que tiene serios problemas de audición debido a una enfermedad llamada otosclerosis bilateral hereditaria, la cual se le detectó en plena pandemia.

"Llevo hartos años con esta enfermedad. Como cualquier discapacidad es bien terrible", señaló Jorquiera, quien tuvo que someterse a una operación que detendrá el deterioro de su audición por, a lo menos, 15 años.

El origen de su enfermedad

Sobre el origen del padecimiento detalló que para uno de los cumpleaños de su hijo acudió a una consulta médica tras sentir los oídos "taponeados, como con agua". Allí el médico le indicó que tenía uno de sus tímpanos perforados por una herida de hace años.

"Empecé a hacer memoria y en una teleserie me llevaron a bucear y no descomprimí como tenía que hacerlo, a los 15 metros. Mi tímpano se reventó y quedé dos días sorda, pero no pesqué", relató.

Luego, en pandemia, Maly recuerda haber tenido muchas dificultades para escuchar a la gente usando mascarillas. La gota que rebalsó el vaso fue una ocasión en la que Sergio Freire, su marido, notó que había dificultades: "Sergio me toca el hombro y me dice 'llevo tres o cinco minutos llamándote' y yo no lo podía creer".

Tras realizarse exámenes le dijeron que tenía otosclerosis bilateral hereditaria por parte de su mamá. "Pero mi mamá siempre decía que hablábamos fuerte porque éramos italianos", concluyó en su estilo.