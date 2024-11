Maly Jorquiera habló de su relación con Sergio Freire en su más reciente show

La comediante Maly Jorquiera hizo eco de los rumores y habló públicamente de su situación sentimental durante su show de stand up.

El nombre de Jorquiera ha estado dando vueltas en redes sociales luego de que se conociera una supuesta infidelidad consumada por Sergio Freire, con quien llevaba seis meses casada y más de una década de relación.

Este sábado la humorista tuvo una presentación en Comedy Restobar ante más de 100 personas y no evitó el tema. Con una hilarante rutina, Maly Jorquiera confirmó el quiebre con Freire y se burló de su propia situación.

"¿La gente no vino por el chisme, no? A la gente no le gustan los cahuines", dijo con ironía al subirse al escenario, agregando que "sus entradas pagan la terapia familiar", según consigna Lun.

Más tarde lanzó frases como "me carga Shakira, pero me uní al club" y "estoy vendiendo toda la colección de 'Los Simpson', aunque algunos vienen rotos" -en referencia a la colección que ostenta Sergio Freire-.