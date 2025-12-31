Maly Jorquiera tendría nueva pareja tras quiebre matrimonial con Sergio Freire

Tras un complejo quiebre matrimonial, la comediante Maly Jorquiera estaría en una nueva relación sentimental.

De acuerdo a Cecilia Gutiérrez, la actriz habría comenzado un romance con el gerente de una conocida empresa, un perfil completamente lejano al de Sergio Freire, su expareja y padre de su hijo.

"Me comentaron que Maly Jorquiera está rehaciendo su vida después de una relación bien dura", comentó la comunicadora en su podcast "Bombastic".

En tanto, Pablo Candia, compañero de Gutiérrez en el citado espacio, añadió: "Aprendió rápido la chica. De la pobreza de un comediante a un gerente de una empresa".

Cabe recordar que el matrimonio entre Jorquiera y Freire terminó a finales de 2024, luego de que el exClub de la Comedia protagonizara un episodio de infidelidad.

Sin embargo, Maly y Sergio han mantenido una relación cordial, compartiendo festividades y otros momentos con su hijo Lucas, de 8 años.