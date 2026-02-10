Marc Anthony sobre conflicto familiar de los Beckham: "Lo que se dice está lejos de la verdad"

El cantante Marc Anthony se refirió por primera vez al conflicto entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria, luego de que el joven lo acusara de ser cómplice de una incómoda escena en su boda con Nicola Peltz en 2022.

Mediante un comunicado, el hijo mayor de la famosa pareja afirmó que sus progenitores han interferido constantemente en su romance con la actriz, queriendo incluso boicotear su matrimonio.

En este contexto, Brooklyn relató un controversial momento en la celebración, donde el músico lo llamó al escenario para el primer baile con su esposa. Sin embargo, en lugar de la novia apareció Victoria, provocando incomodidad en los recién casados.

Marc Anthony desmiente boicot en boda de Brooklyn Beckham

Tras estas declaraciones, Marc Anthony rompió el silencio y desmintió la versión de Brooklyn.

"Lo que se está contando está lejos de ser la verdad", dijo a The Hollywood Reporter.

Bajo esta línea, el intérprete de "Vivir mi Vida" se refirió a su estrecha amistad con los Beckham: "Son una familia maravillosa. Los Conozco desde antes de que nacieran los niños", declaró el artista, quien es padrino del tercer hijo de la pareja.

Finalmente, el cantante de origen puertorriqueño se desmarcó del quiebre familiar, calificando como "extremadamente desafortunado" el nivel de exposición que ha tenido el conflicto.