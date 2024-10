María José Prieto revela compleja situación económica tras denuncia a Cristián Campos

María José Prieto se sinceró sobre el complejo momento familiar que enfrentan tras la querella contra Cristián Campos, acusado de abuso por parte de Raffaella di Girolamo.

En conversación con el programa "Sígueme" de TV+, la actriz reveló el duro pasar que han enfrentado con su esposo. "Ha sido un año extremadamente duro pero, pese a todo, Cristián ahora está más tranquilo y estamos muy bien enfocados", partió explicando.

No obstante, la intérprete aseguró que, luego de que las graves acusaciones salieran a la luz pública, las oportunidades laborales han sido escasas.

"Desde la pandemia que está nefasto e imagínate que no sólo cancelaron a Cristián, también me cancelaron a mí. Un año llevamos sin trabajar. (Ahora nos dedicamos) a comernos los ahorros y yo hago teatro, pero como saben, el teatro no da para mucho", afirmó.

Al ser consultada por la relación del actor con sus hijos, Prieto se limitó a decir: "la relación con su hija está muy bien. Con su hija Julieta", evitando referirse al quiebre entre Campos y sus retoños mayores, Pedro y Antonio, frutos de su relación con Claudia di Girolamo, quienes manifestaron públicamente el apoyo a su hermana, la presunta víctima.

Asimismo, la artista señaló que la investigación sigue su curso y esperan que termine este año, ya que es "un proceso muy lento". "Creo que ya está en la etapa final", cerró.