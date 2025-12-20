Síguenos:
María José Prieto sufrió accidente en scooter: fue impactada por un camión

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La actriz compartió imágenes de las lesiones que sufrió.

La actriz María José Prieto relató en sus redes sociales el fuerte accidente que sufrió mientras se movilizaba en scooter.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete compartió una serie de imágenes en las que se ven rasmillones, moretones y sangrado leve, producto de la caída que vivió esta semana mientras circulaba por una ciclovía en Santiago.

Sobre lo ocurrido, la artista explicó que el accidente se produjo cuando un vehículo pesado realizó una maniobra imprudente. "Un camión dobla sin señalizar, sin respetar ciclovía", escribió junto a los registros.

La esposa de Cristián Campos, conocida por sus roles en teleseries nacionales, aprovechó la instancia para alertar a quienes se desplazan en scooter o bicicleta, especialmente en sectores de alto tráfico vehicular.

"A cuidarse que está todo muy alterado en estas fechas", añadió en su mensaje, haciendo un llamado a la precaución ante el aumento de desplazamientos durante diciembre.

Finalmente, Prieto cerró su publicación con una recomendación directa a sus seguidores: "A ponerse casco!!", reforzando la importancia del uso de protección para evitar lesiones de mayor gravedad.

María José Prieto compartió imágenes de su accidente en scooter

