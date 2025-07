Mariana Derderián aborda polémica con Diana Bolocco: "Tenía otra imagen de ella"

La actriz Mariana Derderián rompió el silencio y se refirió a la polémica con "Podemos Hablar", donde terminó cancelando su participación a raíz del "sensacionalismo" con el que el programa promocionaba la entrevista.

En conversación con LUN, la actriz habló de la conversación que nunca vio la luz -a petición de ella-, donde abordaban el incendio que costó la vida de su hijo.

"No fue el adecuado y mucho menos el acordado en la reunión previa, donde explícitamente se fijaron límites que no se respetaron", dijo la intérprete.

En este contexto, la protagonista de "Floribella" confesó sentirse decepcionada de Diana Bolocco, animadora del espacio de Chilevisión, a quien intentó contactar, sin éxito.

"La llamé y no me contestó. Le escribí diciéndole el daño que había generado esta promoción a nivel familiar, el morbo. Me sorprendía que ella no se diera por aludida. La desilusión fue muy grande porque tenía otra imagen de ella", declaró.

Finalmente, Derderián indicó que lo más doloroso de la controversia, ocurrida a finales de marzo, fue la manera en la que el canal y Bolocco quisieron "depositar en mí su responsabilidad".

"Error desalmado, porque el rating pareciera ser más importante que la ética, los valores y la moral. Las disculpas al aire de la animadora fueron aún peores, porque puso en mí la responsabilidad. En vez de decir 'entendemos su sensibilidad, asumimos nuestra responsabilidad'", sentenció.