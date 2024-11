Mauricio Pinilla debió ser atendido de urgencia en la Teletón 2024

El exfutbolista Mauricio Pinilla sufrió una descompensación mientras se desempeñaba como parte del equipo de la mesa digital "Pulso digital" en la más reciente edición de la Teletón.

Todo comenzó cuando el exseleccionado nacional manifestó sentirse mal tras una subida de presión en medio de la jornada de la cruzada solidaria, donde fue atendido por paramédicos, según consignó ADN.cl.

Después de que Pinilla no registrara una baja de su presión, fue enviado a su casa por parte del equipo de salud. Aunque él no fue el único que no lo pasó bien en su primer día de contribución.

La influencer Ignacia Antonia también presentó síntomas de "malestar y vómitos", por lo fue atendida celeramente para después recibir una inyección.