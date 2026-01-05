Mayte Rodríguez se sinceró sobre el duelo de su madre Carolina Arregui tras muerte de Roy Sothers

La actriz Mayte Rodríguez se sinceró sobre la muerte de Roy Sothers, cirujano plástico y esposo de su madre, la también actriz Carolina Arregui.

En el programa "La última palabra" de Not TV, la intérprete se refirió a los últimos minutos del médico, fallecido el pasado mayo a raíz de un agresivo cáncer. "Yo creo que Roy ni se enteró. Fue todo de la noche a la mañana, de hecho, tuvo un fin de semana muy lindo (...) Entonces, con ese regalo me quedo. De haberlo podido disfrutar el último mes, mucho", mencionó.

"Me cuesta acordarme un poco del último momento, pero creo que es importante hablarlo y decirle igual a la gente que está escuchando, creo que la muerte hay que empezar a mirarla como parte de la vida", añadió conmocionada.

Asimismo, Rodríguez expresó su admiración por su madre, que ha continuado trabajando en la teleserie "Aguas de Oro" en medio del proceso de duelo: "Mi mamá tiene hijos, tiene nietos, está rodeada de amor, tiene motivos de sobra para echarle para adelante y ahí estamos, levantándola poco a poco", dijo.

"Gracias a Dios estoy con ella de los siete días, cuatro a la semana, acompañándola en lo más que puedo", agregó. "Roy para mí es un segundo papá y desde el cielo espero que esté orgulloso de mí también", cerró emocionada.