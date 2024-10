"Me manoteó e insultó": Mujer acusa a Jorge Valdivia de agredirla en una discoteca

El exfutbolista Jorge Valdivia protagoniza una nueva polémica al ser acusado de agredir física y verbalmente a una mujer.

En el programa "Zona de Estrellas" de Zona Latina, Marcia Figueroa afirmó haber coinicidido con el comentarista deportivo y su hermano Claudio en una discoteca este fin de semana, quienes la acusaron de grabarlos con su teléfono.

"Yo estaba compartiendo como cualquier persona normal", partió relatando la presunta víctima. "Estaba grabándome con mis amigas cuando, de repente, este señor se me tira encima. Me manoteó y luego me empujó, mientras me insultaba", añadió.

En este contexto, Figueroa aseguró que, en medio del altercado, el exjugador lanzó varios insultos xenófobos: "Me dijo: 'Peruana, ándate a tu país, que no sabes quién soy yo'. Y luego empezó a gritar: 'Sáquenla de aquí'".

Tras una intervención del ex "Ganar o Servir", quien exigió a gritos que sacaran a Marcia del lugar, seguridad terminó expulsándola del local, sin derecho a defenderse.

"Yo nunca lo iba a grabar. Él simplemente estaba al lado mío bailando con mi amiga y todo el tema. Terminé totalmente agredida, insultada y no fue una situación que yo provoqué (...) Estoy siguiendo un proceso contra todos los responsables, no tengo el poder que tienen ellos. Está la denuncia y la constatación", sentenció la mujer.