Miau Astral abordó acusaciones de acoso: "No escribí ninguno de esos correos"

La influencer Consuelo Ulloa, mejor conocida como Miau Astral, rompió el silencio y se refirió a las acusaciones de hostigamiento en su contra.

En una entrevista con Julio César Rodríguez, la astróloga desmintió la versión de Sergio Infante, a quien conoció a través de una app de citas, indicando que tuvieron una relación por dos meses.

"Nosotros nos vimos muchas más veces y la vinculación fue mucho más tiempo que esas supuestas veces que él declara. Él fue más de dos veces a mi casa (...) Él estuvo muy presente y estuvo muy pendiente de mí", declaró la personalidad de redes sociales.

Asimismo, la mujer añadió que tras un tiempo, el músico comenzó a bloquearla y desbloquearla en redes sociales: "Como yo no le aguantaba que él no tuviera el manual de la responsabilidad afectiva al día, él fue muy ambivalente en la forma en la que se vinculó conmigo y esos apareceres y desapareceres a mí me desestabilizaron mucho".

Finalmente, Ulloa negó haber enviado a su expareja más de 100 correos desde distintos remitentes, como el hombre aseguró: "No es cierto, no es cierto. ¿Qué razón habría si ya te estoy escribiendo desde un correo que es mi correo?".

"Francamente no entiendo por qué habría que hacer cuentas de terceros para poder conversar con una persona si yo ya te estoy diciendo, por favor, conversemos, por favor, hablemos. Si esa persona me está respondiendo, ¿por qué habría más correos? (...) Yo no he escrito ninguno de esos correos. No me he hecho estos correos falsos", declaró.