"No siempre es tener lujos, ni dinero": El emotivo mensaje de Pailita para sus fans

El músico urbano Pailita compartió una sincera reflexión a través de su Instagram, en medio de los rumores que lo involucran en un amorío con María José "Coté" López, quien se encuentra enfrentando un mediático quiebre familiar.

En marzo de este año se especuló que el cantante y la escritora habrían tenido algún tipo de relación. Pese a que López lo desmintió, su exnuera –Javiera Vidal- publicó un audio en el que López pensaba filtrar una supuesta infidelidad de Luis "Mago" Jiménez para "ponerse el parche antes de la herida", lo que dio a entender que ella también le habría sido infiel.

Dado lo anterior, y en medio de la polémica, Pailita publicó un mensaje a través de sus historias de instagram, el que se especula que estaría relacionado con esta polémica.

El sincero mensaje de Pailita

"Día a día me toca lidiar con situaciones súper complejas de personas pidiendo ayuda, porque realmente están mal y por otro lado, veo tanta gente quejándose por cosas tan insignificantes", comenzó el cantante urbano.

En esa línea, llamó a que "valoremos lo 'poco' y lo 'harto' que tenemos. No siempre es tener lujos, ni dinero. Lo que nos hace bien y nos llena está al lado y no nos damos cuenta. A mí me costó casi un año poder reencontrarme conmigo mismo y volver a ser feliz por estar pendiente a otras cosas y no valorarme ni quererme a mí mismo".

"Hoy en día soy el muchacho feliz que siempre quise ser, estar emocionalmente estable conmigo mismo es lo mejor, ya que a esta edad no es fácil lidiar con tantas responsabilidades, con la fama y con tanta gente envidiosa que solo quiere verte mal", manifestó.

Y concluyó que "a veces no valoramos las cosas pequeñas que se nos presentan, lo único que quiero decirle con esto es que sean felices y agradecidos de lo que nos entrega la vida mis panas. La vida es corta y nos vamos en cualquier momento".