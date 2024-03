Coté López desmiente supuesto romance con Pailita: "Una ridiculez"

Durante las últimas horas, un rumor aseguraba que el cantante Pailita se encontraba en una relación sentimental con Coté López.

En un reciente live de Instagram del intérprete "Llámame Bebé" que uno de sus seguidores consultó: "Oye bro, ¿la Cote López está contigo o no?", desantando varias especulaciones e incluso culpando al exponente del género urbano de la nueva separación de la empresaria con Luis "Mago" Jiménez, su marido, con quien se había reconciliado durante diciembre.

Coté López desmiente amorío con Pailita

Tras estos rumores, la también escritora conversó con el portal Infama, afirmando que todo es falso.

"Ayer me escribieron en una foto mía de él y no entendía, tuve que buscar qué onda. Obvio que es falso", explicó la ex modelo.

Asimismo, López señaló que las especulaciones posiblemente nacieron de una publicación donde opinó del oriundo de Punta Arenas y su ex, Skarleth Labra: "Me preguntaron qué opinaba de una funa de estos niños, yo di mi opinión y lo defendí, entonces me imagino que de ahí sale el nombre".

"La verdad es hasta chistosa esta ridiculez, pero tengo niños y súper irresponsable de la prensa hacer un cahuín de nada", expresó Coté, asegurando que jamás ha hablado o visto en persona al artista.