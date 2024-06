Otras dos ex parejas de Diego Urrutia lo acusan de "jugar a dos bandos" y "banderas rojas"

Después de que una ex pareja de Diego Urrutia lo acusara de diversos actos negativos, otras dos mujeres expusieron que tuvieron problemas con el humorista que tiene una relación con Carla Jara.

Este martes se supo que Sofía Lobos afirmó que con Urrutia "no nos podían ver en público tomados de la mano. Él me decía que se sentía incómodo" y que "era mucho lo que me minimizaba, los gritos".

A ella ahora dos ex también hablaron sobre el comediante. Una de ellas, llamada Anaís, afirmó que habría tenido una relación con Urrutia entre agosto de 2023 y abril de 2024, y se contactó con Michael Roldán de "Sígueme" y éste dijo que "mientras estaba viviendo con Sofía, tenía una relación paralela. Nunca quiso tener algo serio con ella. Era oculto, secreto".

"En enero nos juntamos. Vino a mi ciudad, Los Ángeles, fui a su show, entré gratis porque él me dejó pasar. Después se fue a quedar conmigo a mi casa y se supone que estaba soltero, pero ahora que escucho a la ex, estaba pololeando con ella. Diego siempre estuvo jugando a dos bandos y eso es lo que más me choca", relató la mujer a Roldán.

Además, una tercera mujer apareció luego del relato de Sofía Lobos. La periodista Cecilia Gutiérrez compartió un mensaje que Lobos recibió de una ex de Urrutia, que habría estado con el humorista en 2023.

"Lamento mucho lo que viviste. Yo también lo viví con él, pero gracias a Dios fueron pocos meses, porque noté rápidamente las banderas rojas. Ahora recién me entero de lo que te pasó y lo que viviste, espero no haya sido en el mismo tiempo que salía conmigo. Si es así, yo no estaba enterada, solamente me comentó que eras su ex y no pasaba nada", escribió.