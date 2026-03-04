Palta Meléndez revela su millonario sueldo como chófer de jeque árabe en España

El comediante Palta Meléndez, que se encuentra radicado en España, sorprendió al revelar detalles de su trabajo como chofer para la familia de un jeque árabe, donde recibe un millonario sueldo.

En el programa de TVN "El Medio Día", el humorista relató que llegó al cargo tras reemplazar a otro conductor: "Llega una árabe, se baja de un Mercedes y me queda mirando de pies a cabeza. Me pidió la licencia, mi DNI... y me dice 'ya, está contratado'", recordó.

En tanto, especificó que su función principal es trasladar a la hija menor del jeque, cumpliendo estrictos protocolos de seguridad y horarios definidos por el equipo a cargo de la familia.

Sin embargo, Meléndez explicó que el entorno laboral es de alta exigencia y constante tensión, viviendo en medio de una "paranoia total" ante posibles ataques.

"Todos los días había cursos de seguridad. Entender que estamos en peligro constante era fuerte", contó, relatando que fue parte de una caravana de al menos cinco autos y quince guardaespaldas acompañándolos.

Respecto al sueldo, precisó que recibe más de 600 euros semanales -alrededor de 600 mil pesos chilenos-, cifra que puede superar los dos millones de pesos mensuales en promedio. No obstante, reconoció que las jornadas pueden extenderse hasta 19 horas diarias.