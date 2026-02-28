El Claro Arena se repletó en multitudinaria actividad de Testigos de Jehová

Este sábado el estadio Claro Arena de Universidad Católica tuvo gradas llenas, pero no por el cuadro "cruzado" que este fin de semana jugará como visitante contra Ñublense, sino que por una actividad religiosa.

Los Testigos de Jehová reservaron el recinto para llevar a cabo una multitudinaria y emotiva ceremonia, utilizando como escenario el terreno de juego.

La alta convocatoria incluso obligó a preparar con antelación una serie de recorridos especiales de apoyo del Sistema Red, desde la salida del Claro Arena hasta la estación de metro Los Dominicos.