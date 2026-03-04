Nicole Block lanza denuncia contra el doctor Vidal: médico confirmó encuentros íntimos

La actriz Nicole Block lanzó una fuerte denuncia contra el cirujano plástico Pedro Vidal, afirmando que hubo una relación íntima entre ellos mientras seguía siendo su paciente.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete compartió un extenso texto donde detalló que, durante un proceso médico, existieron situaciones que "traspasaron esos límites de manera inquietante" y que "se generaron dinámicas que no correspondían a una relación estrictamente clínica".

"El médico (Vidal) me buscó en reiteradas ocasiones para mantener encuentros íntimos conmigo, mientras el vínculo médico-paciente aún existía. Esta situación contribuyó a profundizar esa asimetría y a desdibujar límites que, en una relación profesional de salud, deberían ser claros e inquebrantables", relató.

Asimismo, la figura pública reveló que el doctor le enseñó registros de intervenciones médicas de otros pacientes, señalando que "este tipo de contenido me resultaba profundamente perturbador. Incluso después de manifestar explícitamente mi incomodidad y pedir que dejara de enviármelo, el envío de ese material continuó".

Si bien, Block recalcó que no publicaría imágenes o información sensible perteneciente a otras personas, sí indicó que es "necesario abrir una reflexión seria sobre algo fundamental: la confidencialidad médica y los límites éticos en la relación médico-paciente no son formalidades ni detalles secundarios".

Doctor Vidal confirma encuentros con Nicole Block

Por su parte, Pedro Vidal se refirió escuetamente a las acusaciones de la actriz, reconociendo que sí existió una relación íntima entre ambos.

"Llevo mucho tiempo en soledad, y de puro leso o quizás de ingenuo caí en su trampa y no tiene mayor importancia que eso, no he hecho nada malo, soy un adulto absolutamente normal y soltero", dijo brevemente al portal Copuchas Chilenas.