Pamela Díaz asegura que renunció a Canal 13: "No tengo tiempo, me genera angustia"

La animadora Pamela Díaz aseguró haber presentado su renuncia a Canal 13 y a la conducción del programa "Hay que decirlo".

En conversación con el podcast "Tomás va a morir", la exmodelo señaló que "yo renuncié hace una semana a Canal 13, nadie sabe" y agregó que "me gusta el momento en el que estoy viviendo ahora, y poder elegir ciertas cosas".

"Me gusta mucho mi canal de Youtube y no tengo tiempo para estar en un canal de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Eso me genera angustia, me genera mala onda, me genera que discuta en el equipo y que no soporte a nadie. Se lo he dicho al canal, pero no me entienden", explicó Díaz.

Sobre su futuro laboral Pamela Díaz indicó que en Canal 13 "tienen que ver esta semana si me dejan en el canal de nuevo". "Cuando vuelva de vacaciones, diré qué hago este año. No firmé con nadie", complementó a Publimetro.