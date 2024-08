Pamela Díaz se querellará contra Oriana Marzoli por pelea que involucró un cuchillo

Pamela Díaz y Oriana Marzoli protagonizaron una tensa discusión en "Ganar o Servir", originada por los ruidos molestos de la venezolana y Facundo González, su pareja, mientras tenían encuentros íntimos.

Luego de que Faloon Larraguibel y la "Fiera" enfrentaran al argentino, la chica reality apareció para discutir con ambas, llegando a gritos y empujones con la conductora de "Sin Editar".

Posteriormente, Marzoli acusó a Díaz de amenazarla con un arma blanca, pese a que las imágenes solo mostraron a la exmodelo levantando un cuchillo al aire.

Pamela Díaz anuncia demanda contra Oriana

Tras la emisión del episodio, la animadora de "¡Hay que decirlo!" abordó el tema en el panel del programa, señalando que tomará acciones legales contra su excompañera de encierro por las falsas acusaciones que hizo en su contra.

"Yo no soporto las mentiras. Entonces llamé al abogado, llamé a Sabelo, para preguntarle si podía ser mi testigo, llamé a Pangal, a Faloon, a Austin... Y lo más probable es que presente una querella contra Oriana, que seguramente se va a enterar luego", reveló.

La figura televisiva, que recientemente se querelló contra Adriana Barrientos y Hugo Valencia, añade{o a sus dichos: "Me parece justo. No me gusta que mientan. Yo tengo claro quien soy (...) Todo esto me lo he ganado sola y no porque venga una chiquilla a decirme cosas y me ponga en duda algo que es falso".