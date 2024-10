El padre de Liam Payne, Geoff Payne, viajó a Buenos Aires, Argentina para tramitar la repatriación del cuerpo de su hijo. En su estadía, aprovechó la instancia de velar la memoria del artista, en las inmediaciones del hotel donde falleció.

Conmovedores registros que circulan en redes sociales muestran a Geoff Payne mientras mira el homenaje que fans efectuaron en memoria del exOne Direction afuera del hotel Hotel Casasur Palermo, donde falleció en medio de trágicas circunstancias el pasado 16 de octubre.

De acuerdo a reportes de medios argentinos, el hombre caminó solemnemente alrededor del monumento improvisado, mientras en silencio observaba las cartas, flores y velas que dejaron los fanáticos del artista.

Geoff Payne, father of Liam Payne, stands outside the hotel next to the sanctuary organized by the fans in Argentina, in silence with respect, he is very grateful with every person. pic.twitter.com/dV6yhMPyxX