Patricia Maldonado confirma su llegada a "Primer Plano": "Si no me gusta, me voy"

El regreso del programa "Primer Plano" tiene confirmado a un nuevo miembro de su elenco. Al animador Julio César Rodríguez se sumará la excantante Patricia Maldonado como panelista.

Así lo confirmó la hoy rostro de TV+ a Publimetro, señalando que "me voy a integrar (a Primer Plano), pero a mí me gusta jugar".

"Yo no voy a ninguna parte a pasarlo mal. Estoy en una edad en que ya no tengo control. Si me parece algo malo, te mando a la conche... en un segundo. Entonces, quiero estar en un lugar seguro y tranquilo", agregó.

Sobre su responsabilidad en TV+, Maldonado señaló que "yo no voy a dejar jamás TV+, lo vamos a compatibilizar, porque esto (Primer Plano) es los días domingo y si no me gusta, me voy. Así de simple".

"Pero, el equipo que está trabajando me parece muy serio, entonces, creo que puede ser un Primer Plano distinto a lo que fue en su época", recalcó.

El retorno de "Primer Plano" está programado para el mes de diciembre en Chilevisión.