Paul Vásquez, Ex Dinamita Show, comparte importante logro académico

Hoy, el comediante Paul Vásquez hizo uso de las redes sociales para compartir un nuevo gran paso en su carrera.

"Así es, señoras y señores, tercer semestre aprobado con práctica intermedia incluida. Ahí tení pa' que tengai (sic)", escribió en Instagram el "El Flaco".

En 2023 el ex Dinamita Show anunció que se matriculó en la carrera Técnico en Enfermería en Nivel Superior (TENS) en un Centro de Formación Técnica (CFT).

La publicación se llenó de comentarios de apoyo, incluida de su hija Marilyn Vásquez. "Que orgullo siento por ti, papá", escribió.

En tanto, una seguidora replicó "no me cabe duda que tus terapias de risa con los pacientes serán tu plus", comentario al que se le suman "eres bacán Flaco" y "felicidades Flaco de mi corazón".