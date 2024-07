Pedro Ruminot detalló compleja relación con su padre: "Era vivir con el enemigo"

El humorista Pedro Ruminot habló en detalle sobre la compleja relación con su padre durante su infancia y su adultez.

El ex "Club de la Comedia" será el próximo invitado en "De tú a tú", el programa donde Martín Cárcamo realiza íntimas entrevistas en las casas de los famosos. Allí Ruminot pudo explayarse, entre otros temas, sobre su dura experiencia familiar.

"Era un muy mal papá, un gallo muy difícil, muy complicado. De adulto me doy cuenta que a lo mejor nunca me quiso. Nunca hubo un gesto de cariño de su parte hasta que salí en la tele, y eso es más triste aún", señaló el comediante criado en Maipú.

Una dura infancia

Sobre su adolescencia recordó que "era muy difícil vivir con él en esa casa. A los 13 años le dije a mi mamá que no quería vivir ahí, y me dijo que me iba a arrendar una pieza, cuando la decisión correcta debió haber sido 'me separo'. Al final apenas recibí el segundo sueldo, me fui arrancando de ese tipo. Espero nunca más saber nada de él".

Incluso Ruminot asegura que hubo episodios de violencia en los que "lo enfrenté algunas veces, al nivel 'Vamos a pelear afuera'".

"Echaba a mi abuelita de la casa, le decía que era una allegada y no tenía que estar ahí, y lo mismo hacía conmigo. Era un tipo muy violento verbal y psicológicamente", agregó.

La última vez

En el programa Pedro Ruminot asegurará haber roto relación con su progenitor desde hace años. "La última vez que hablé con él fue porque mi mamá y mi sobrina me dijeron que tenían miedo de que les pegara. Entonces lo llamé por teléfono y le dije que si las tocaba yo iba a reaccionar", dijo

"Yo creo que en mi familia todavía no dimensionan dónde estuvimos metidos, con qué ser estuvimos viviendo. Estar con él era vivir con el enemigo", concluyó.