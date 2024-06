"Peor que la serie de Netflix": Surge nueva denuncia en contra de Miau Astral

Hace algunas semanas, el testimonio de hombre quien aseguró haber sido víctima de acoso por parte de la astróloga Consuelo Ulloa, conocida como Miau Astral, fue ampliamente conocido a nivel mediático. Ahora, otra presunto afectado compartió un relato similiar.

Un reciente reportaje de la revista Sábado arrojó luz sobre el testimonio de nuevos denunciantes, uno de ellos quien aseguró haber vivido una situación similar a la de Sergio Infante en cuanto la evidencia presentada, y aseguró que junto a los otros "vivimos meses con miedo" por "la violencia psicológica.

En ese entonces, fue viralizado el testimonio de Infante, psicólogo que expuso el haber recibido numerosos correos electrónicos que contenían amenazas, en algunos casos con cuentas falsas.

Toda esta situación fue equiparada por los medios y usuarios de redes con la popular serie de Netflix "Bebé Reno", historia centrada en la de un joven que es constantemente acosado al recibir decenas de correos electrónicos por parte de una admiradora trastornada.

¿Qué dice la nueva denuncia en contra de Miau Astral?

El nuevo denunciante, de iniciales F.H., aseguró que Ulloa tuvo el mismo modo de operación de la primera denuncia conocida y que en esta ocasión, el hombre conoció a la astróloga a través de la aplicación de citas Bumble.

"Una conversación y la misma noche fui para la casa. Después nos vimos al otro día. Y creo que un día fue para mi casa, porque vivíamos cerca", introdujo.

"Un fin de semana le dije que iba a ir a verla, pero fui a ver un partido con unos amigos, me curé y no llegué. Yo ya tenía miedo porque me trataba de 'mi amor' y esas cosas, igual a los otros casos, todo muy rápido", relató.

De acuerdo a F.H., los mensajes, enviados por la astróloga desde abril de 2023 a abril de 2024, variaban del "te echo de menos" a "cuando menos te lo esperes pero tampoco tan tarde, dejarás de tener clientes y plata, nadie querrá cu... contigo porque estarás gordo, peludo y grasiento".

En la instancia, fue consultado sobre por qué no bloqueó o borró a Ulloa, con un libro de astrología publicado en editorial Planeta, a lo que respondió que fue "por temor a que buscara otras vías para acosarme. Pensé que así no iba a ejecutar otro movimiento".

Tras contar su testimonio, el denunciante enfatizó en la importancia de atreverse a denunciar. "Y que no es algo de género", puntualizó.

"No es porque si hubiera sido una mujer quizá se habría tratado de otra manera el tema, como se ha dicho, sino porque es necesario que se le tome el peso por lo que es. Esto es peor que la serie de Netflix".

"Llegué a recibir 20 mensajes en un día. De hecho, me escribió cuando se supo de la denuncia de Sergio", dijo F.H, quien aseveró que Consuelo le dijo "'gracias por no exponer mi intimidad' por no haber mostrado su caso al mundo.

"Como que toda esta mierda (sic) que me tiró es algo íntimo de ella, que no deberíamos contarlo, ¿Me cachai? Que no son ataques, que no es acoso. Pensé que esa iba a ser su defensa en la entrevista con Julio César Rodríguez, como que se habían metido en su intimidad", reflexionó.